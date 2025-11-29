El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia ligera. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la franja horaria de 09:00 a 10:00, donde se prevé una acumulación de hasta 3 mm. Posteriormente, la lluvia se mantendrá en niveles bajos, con registros de 0.1 a 1 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cangas necesiten paraguas durante sus actividades diarias.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén ráfagas de hasta 39 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo habitual. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 12 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 07:00 a 13:00, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas aisladas. Sin embargo, la probabilidad disminuye a un 35% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que la tarde podría ser más tranquila en términos de actividad eléctrica.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:04, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 11 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.