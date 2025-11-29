El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 85% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en las horas posteriores. La lluvia ligera se espera especialmente entre las 08:00 y las 12:00, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 33 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. La dirección del viento cambiará a suroeste hacia el mediodía, lo que podría traer consigo un ligero aumento en la temperatura, aunque no se espera que supere los 14 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 85% por la mañana y alcanzando picos del 100% en la tarde. Esto, junto con la presencia de nubes densas, podría generar un ambiente propenso a la formación de niebla en las primeras horas del día, especialmente en áreas cercanas a la costa.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 70% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuirá a un 15% en las horas nocturnas, lo que sugiere que la noche podría ser más tranquila, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, los habitantes de Cambados deben prepararse para un día fresco y húmedo, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.