El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 29 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que indican la posibilidad de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones se intensifiquen, especialmente en las horas de la tarde. Las primeras lluvias ligeras comenzarán a caer alrededor de las 2 de la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Caldas de Reis necesiten paraguas y ropa impermeable.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, situándose en torno a los 10 grados . El cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias podrían disminuir, la posibilidad de chubascos es constante. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 15% durante la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la previsión.
En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones del tiempo será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.
