El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 80% de posibilidades de precipitaciones entre la 1 y las 7 de la mañana. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en este periodo. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, la situación cambiará, y se prevé que la lluvia se intensifique, alcanzando hasta 0.6 mm en este tramo horario.

Durante la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 100% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la tarde. Las precipitaciones se incrementarán, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Esto se verá acompañado de un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La temperatura se mantendrá estable en torno a los 12 grados durante la tarde, lo que, sumado a la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja. El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando rachas de hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación de frío se acentúe.

A medida que se acerque la noche, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, aunque se mantendrá en un 35% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas descenderán a 11 grados , y el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos frecuentes. La humedad relativa aumentará, alcanzando el 96% hacia el final del día.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.