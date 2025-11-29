El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se prevé un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias podrían ser más notorias entre las 10:00 y las 16:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta los 5 mm, lo que podría causar algunas molestias en las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría generar un ambiente incómodo, especialmente para aquellos que planean salir. La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 9 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Es recomendable que los habitantes de Barro tomen precauciones si planean salir, especialmente en la tarde, cuando las lluvias serán más intensas. Llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia será esencial para evitar inconvenientes. Además, se sugiere estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que la combinación de lluvia y viento podría afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.