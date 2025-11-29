El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 13 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que la lluvia sea más intensa. En este sentido, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de 10:00 a 16:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00 horas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Sin embargo, se anticipan ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían alcanzar hasta 41 km/h. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la combinación de viento y humedad, haciendo que se perciba más frío de lo que realmente indica el termómetro.

En la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura descenderá a unos 11 grados, y la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 80% hacia la medianoche. Los vientos continuarán soplando, aunque con menor intensidad que durante el día.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y vientos moderados, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.