El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de noviembre

El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan nubladas, con la posibilidad de lluvias escasas a moderadas, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con un ambiente fresco, alrededor de 11 grados, y se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se registren 13 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 86% y el 100% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede generar una sensación de incomodidad, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 4 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede intensificar la sensación de frío, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

La probabilidad de precipitación es significativa, alcanzando un 100% en las horas de la tarde y la noche, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se anticipa que la precipitación acumulada podría variar entre 0.4 y 8 mm, siendo más intensa en las horas de la tarde. Las condiciones de tormenta también son posibles, con una probabilidad del 75% de que se produzcan tormentas eléctricas en la tarde y la noche.

Los residentes de As Neves deben estar preparados para un día mayormente nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja tomar precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor precipitación, y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-28T20:52:11.