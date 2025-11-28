El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que se mantendrá constante hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 84% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las nubes persistentes, puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Los vientos soplarán desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco, especialmente en las horas más frías de la mañana.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un registro de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad de precipitación del 20% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. Hacia el final de la jornada, la probabilidad de lluvia aumenta al 40% entre las 19:00 y la 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 20% en la tarde, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvias, no se esperan tormentas severas.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, se recomienda estar preparado para posibles lloviznas por la tarde y la noche. La combinación de estos factores hará que el día sea ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.