El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la alta humedad que se mantendrá en torno al 91% al amanecer. A medida que avance la jornada, la nubosidad persistirá, con momentos de nubes altas, pero sin previsión de precipitaciones significativas, ya que se espera que la lluvia sea prácticamente nula durante la mayor parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que el día avance, se espera que el viento se mantenga constante, aunque con algunas variaciones en su intensidad.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en la franja horaria de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la mayoría de los periodos se mantendrán secos, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría afectar la comodidad de los ciudadanos.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado del este. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.