El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades por el frío y la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lloviznas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de 10% a 25% en esos periodos. A pesar de esto, la mayoría de la jornada se desarrollará sin lluvias.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, pero se espera que disminuyan a lo largo del día. Esto hará que las condiciones sean relativamente tranquilas, aunque la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento hacia la tarde, pero con una sensación de frío debido a la alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para posibles lloviznas. La jornada será ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que decidan salir deben abrigarse adecuadamente para disfrutar del día sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.