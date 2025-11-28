El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la persistente nubosidad y la alta humedad. El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 6 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ligero alivio ante la sensación de frío. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta al 20%, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes altas podría limitarla en ciertos momentos. Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar ropa adecuada para el frío y un paraguas a mano, en caso de que las lluvias ligeras se materialicen.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, manteniéndose alrededor de los 10 grados . El cielo seguirá cubierto, y el viento se mantendrá en direcciones variables, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá consigo condiciones climáticas severas. En resumen, un día típico de otoño en Vila de Cruces, donde la tranquilidad del tiempo se verá acompañada por la belleza de un paisaje nublado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.