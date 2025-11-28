El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y llegando a un 100% en las horas más húmedas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, sugiere que la visibilidad podría verse afectada en ciertos momentos, especialmente en la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se mantiene en niveles bajos. Sin embargo, hay un 30% de probabilidad de tormentas entre las 19:00 y 01:00, lo que podría indicar la posibilidad de chubascos aislados o tormentas eléctricas en la zona.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 14:00, alcanzando hasta 17 km/h. Este viento moderado puede aportar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las bajas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados. La visibilidad podría mejorar ligeramente, pero la alta humedad y la posibilidad de tormentas mantendrán un ambiente inestable.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.