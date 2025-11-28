El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las horas más tempranas, donde la temperatura mínima alcanzará los 4 grados.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mañana y comenzará a descender a medida que el día progrese, estabilizándose en valores entre el 81% y el 90% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay probabilidades de chubascos ligeros en la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con una probabilidad de precipitación del 15% a 30%. Esto significa que, aunque no se anticipan lluvias intensas, es recomendable que los habitantes de Valga estén preparados para la posibilidad de un ligero aguacero.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se prevé que sople desde el sureste y el este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 9 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. Los ciudadanos deben tener precaución al desplazarse, sobre todo en las carreteras.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de precipitación en la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento suave contribuirá a una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.