El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol. Sin embargo, a medida que avance el día, la situación cambiará, y se prevé que las nubes altas comiencen a dominar el panorama, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados . Las primeras horas del día serán frescas, con mínimas de 4 a 7 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que será recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 70% y el 80%. Esto podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas más propensas a la condensación.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más frías del día.

Respecto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una ligera posibilidad de chubascos, con un 15% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría ser un factor a tener en cuenta si se planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance el día. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.