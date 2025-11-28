El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada fresco, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 82% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, con la aparición de nubes altas a partir de las 2 de la madrugada y continuando hasta las 6 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 6 grados, lo que sugiere que será un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se lleve abrigo adecuado.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, alcanzando un estado muy nuboso entre las 7 y las 11 de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 11 grados. A partir de las 12 del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 14 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento, que soplará principalmente del norte, tendrá una velocidad que variará entre 6 y 9 km/h, lo que contribuirá a que la sensación de frío persista a lo largo del día. A partir de las 2 de la tarde, se prevé que el viento aumente ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 15 km/h, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, entre las 7 y las 9 de la noche, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad, aunque las condiciones generales seguirán siendo mayormente secas.

El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre en Tomiño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.