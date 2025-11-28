El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y aumentando hasta un 92% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los residentes de Soutomaior vestirse adecuadamente para combatir el frío y la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de tormentas aumenta hasta un 25%. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias durante el día, es posible que se presenten chubascos o tormentas en la noche, por lo que es aconsejable estar preparado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Este viento suave puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los momentos más frescos del día se registrarán entre las 00:00 y las 08:00 horas, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A partir de las 12:00, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 14 grados hacia las 15:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias durante el día, es recomendable estar atento a posibles tormentas en la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.