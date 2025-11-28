El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 12 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85% por la tarde. Esto sugiere que, aunque no se prevén precipitaciones significativas, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría generar niebla o brumas en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán intensas, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, lo que podría ofrecer un alivio temporal del frío.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de lluvias, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque es poco probable que se produzcan lluvias, los residentes de Silleda deben estar preparados para la posibilidad de un ligero chaparrón al caer la noche.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y temperaturas que no superarán los 12 grados. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable que los habitantes se mantengan atentos a las condiciones climáticas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.