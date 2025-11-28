El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una cobertura de nubes que variará entre muy nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, las nubes se mantendrán cubriendo el cielo, y las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 6 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá elevada, oscilando entre el 80% y el 94%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente durante la mañana.
En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 35% entre las 13:00 y las 19:00, y un 45% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son seguras, es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo lleven consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean estar al aire libre por la tarde.
El viento soplará de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 9 km/h, lo que generará una brisa suave a moderada. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esta brisa, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en la hermosa costa de Sanxenxo.
