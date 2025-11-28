El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo muy nuboso, con nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de las 7 de la mañana.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 3 y los 15 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alcanzando un mínimo de 3 grados a las 8 de la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo de 15 grados a las 4 de la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 84% al amanecer.

La humedad relativa comenzará a disminuir a lo largo del día, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de frío. A las 11 de la mañana, la humedad se situará en un 89%, y a medida que se acerque la tarde, se espera que baje a un 66% hacia las 4 de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 11 km/h hacia la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noreste, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

No se esperan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% hasta las 7 de la tarde, aumentando ligeramente a un 10% entre las 7 y las 9 de la noche. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones por fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Salvaterra de Miño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas debido a la niebla y que se vistan adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.