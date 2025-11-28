El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 93%, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la formación de esta niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 4 grados, con un leve aumento a 5 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias, aunque la atmósfera se sentirá húmeda debido a la alta humedad relativa, que rondará el 92%.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la estabilidad del tiempo. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 14 grados hacia las 3 de la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 3 y 5 km/h. A lo largo del día, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 10 km/h, lo que no debería causar inconvenientes significativos. La dirección del viento, predominantemente del este, contribuirá a mantener el ambiente fresco y húmedo.

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados a las 11 de la noche. La niebla podría regresar, especialmente en las horas más frías, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. La visibilidad podría verse afectada nuevamente, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un cielo cubierto y temperaturas frescas. La ausencia de precipitaciones y el viento suave permitirán que la jornada transcurra sin mayores contratiempos, aunque la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.