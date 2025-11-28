El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá constante durante el día, con descripciones que varían desde "muy nuboso" hasta "cubierto". Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 83% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Ribadumia vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la jornada sea mayormente seca, con registros de lluvia que se mantendrán en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 15% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer consigo algunas gotas dispersas. Es importante estar atentos a las condiciones, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa en este mismo intervalo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya, lo que podría contribuir a una sensación térmica más agradable en comparación con las primeras horas de la mañana. Sin embargo, en las horas de la tarde, el viento podría cambiar de dirección hacia el sur y su velocidad podría variar, lo que podría influir en la percepción del frío.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las precipitaciones serán escasas, es recomendable estar preparados para posibles lluvias ligeras en la tarde. La combinación de estos factores climáticos sugiere un día típico de otoño, donde la vestimenta adecuada y la precaución ante posibles cambios en el tiempo serán clave para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.