El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 92% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el sureste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 11 km/h en la mañana y disminuyendo a 5 km/h por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde, y hasta un 25% entre las 7 y la 1 de la mañana del día siguiente. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones se mantendrán estables.

La visibilidad será buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá disfrutar de un paseo por la localidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de un ambiente más fresco y posiblemente más húmedo.

En resumen, Redondela experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que varían a lo largo del día y un viento moderado. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un abrigo cálido si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.