El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y un cielo cubierto en varias horas del día. Desde la madrugada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, y a medida que avance la jornada, el cielo se tornará muy nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 6 grados, y se espera que alcancen un máximo de 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, manteniéndose en torno a los 12 grados por la noche. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 80% y el 90%, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque no se anticipa que sean intensas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 8 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

En resumen, Pontevedra experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 14 grados y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias significativas, es posible que se presenten algunas lloviznas ligeras en la tarde. Los ciudadanos deben prepararse para un día típico de otoño, con un tiempo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a abrigarse bien si se sale al exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.