El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad estará limitada por un manto de nubes que se mantendrá a lo largo del día, con descripciones de "cubierto" y "nubes altas" en los periodos más tempranos. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% durante la madrugada y manteniéndose por encima del 79% a lo largo del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Pontecesures que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un registro de 0 mm hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad de precipitación del 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de tormenta aumenta al 35%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un posible cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h, predominando de dirección sureste y sur. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:03, marcando el final de un día gris y fresco. La noche se presentará con cielos igualmente cubiertos, y las temperaturas descenderán nuevamente, manteniendo la tendencia de frío que ha caracterizado el día. Los habitantes de Pontecesures deben estar atentos a los cambios en el tiempo y prepararse para un final de jornada que podría traer consigo algunas sorpresas meteorológicas.

