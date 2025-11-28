El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que irán apareciendo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 6 grados centígrados, y se espera que descienda a 3 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que oscilarán entre el 93% y el 100%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría contribuir a la formación de brumas en algunas áreas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El viento será ligero, predominando de dirección este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. Esto hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A medida que se acerque la tarde, el viento podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 4 km/h, pero en general se mantendrá suave.

A lo largo de la tarde, el cielo se irá cubriendo gradualmente, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo cubierto hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni precipitaciones, lo que permitirá que la jornada transcurra sin contratiempos meteorológicos.

En resumen, Ponteareas experimentará un día fresco y mayormente seco, con temperaturas que irán desde los 6 grados en la mañana hasta los 15 grados en la tarde. La alta humedad y el viento ligero contribuirán a una sensación de frío, por lo que es aconsejable vestirse en capas. A medida que avance el día, el cielo se irá nublando, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.