El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% por la mañana y aumentando hasta un 94% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el noreste. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 13 km/h en la mañana y disminuyendo gradualmente a 7 km/h por la tarde y noche. Este viento, aunque moderado, puede hacer que las temperaturas se sientan aún más frescas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación hasta la tarde. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad del 10% de lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 20% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es posible que se presenten algunas lloviznas al caer la noche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes densas podría reducirla ligeramente en las horas de mayor nubosidad. Los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para un día fresco y nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras al caer la tarde. Se recomienda vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y llevar un paraguas por si acaso.

En resumen, el tiempo en Ponte Caldelas para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su máximo a mediodía y la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.