El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con una notable ausencia de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 89% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Poio vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 7 km/h en la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, alternando entre el norte y el sur, pero manteniendo velocidades moderadas. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, alcanzando un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 30% entre las 19:00 y la 01:00. A pesar de esto, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones significativas por fenómenos meteorológicos adversos.

Los habitantes de Poio pueden disfrutar de un día tranquilo, aunque gris, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre que se mantengan abrigados. La salida del sol se producirá a las 08:40 y se ocultará a las 18:04, ofreciendo un día con una duración de luz solar limitada, lo que es típico para esta época del año. En resumen, el tiempo en Poio hoy será fresco, nublado y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día apacible en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.