El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, las condiciones del cielo irán variando, con un aumento en la nubosidad que alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, donde se prevé un cielo muy nuboso y cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque se espera que esta sea mínima. Sin embargo, hay un 15% de probabilidad de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar un ambiente más húmedo y fresco.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 6 km/h en las horas más activas. A medida que avance el día, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el sur, manteniendo una velocidad similar. Esto puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en las horas de la tarde.

Los momentos más frescos se registrarán por la mañana, con temperaturas que rondarán los 5 a 7 grados , mientras que por la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo de 13 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, fresco y con baja probabilidad de precipitaciones, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.