El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una tendencia a la cobertura total de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el panorama. A partir de las primeras horas de la tarde, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 9 y 13 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 10 grados, descendiendo a 9 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente con la presencia de viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas más húmedas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 km/h en la tarde. Este viento, aunque no es muy fuerte, puede contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en la mayoría de los periodos, aumentando ligeramente a un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y a un 20% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En resumen, Oia experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas moderadas y alta humedad. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y que consideren llevar ropa adecuada para mantenerse cómodos durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.