El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunas horas de sol, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacerse más presentes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, mientras que durante la tarde se alcanzarán valores más agradables, llegando hasta los 15 grados. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre durante la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% en la madrugada y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que la sensación térmica sea más confortable a medida que las temperaturas aumenten.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. Por lo tanto, es aconsejable tener en cuenta el viento al planificar actividades al aire libre.

No se anticipan lluvias durante el día, con una probabilidad de precipitación del 0% en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva al 15%. Sin embargo, esto no implica que se esperen lluvias significativas, sino más bien un ligero aumento en la posibilidad de inestabilidad.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las variaciones de temperatura y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.