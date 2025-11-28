El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana y un cielo cubierto a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 5 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante la tarde, con mínimas de 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% a medianoche y alcanzando el 100% en las horas de la mañana. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera algo pesada.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 10% entre las 13:00 y las 19:00, y un 20% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, las condiciones no parecen indicar que se produzcan lluvias, lo que permitirá que los residentes de O Porriño realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio en comparación con la sensación de frío provocada por la humedad.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad, pero sin precipitaciones significativas. Los residentes deben prepararse para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o abrigarse bien si deciden salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.