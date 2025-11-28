El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, la descripción del estado del cielo indica que habrá una cobertura total, lo que sugiere que la luz solar será escasa y que las condiciones atmosféricas serán más bien sombrías.

En cuanto a la temperatura, se espera que las mínimas se sitúen alrededor de los 7 grados durante las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más húmedas, especialmente durante la madrugada y la mañana. Esta elevada humedad puede contribuir a una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en las primeras horas y aumenta ligeramente a un 35% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es más notable, con un 25% de probabilidad en el mismo periodo y un 45% entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias constantes, podría haber algunas tormentas aisladas en la tarde y la noche.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h, predominando del sur y sureste. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con alta humedad y la posibilidad de tormentas por la tarde y la noche. Se recomienda a todos los que se encuentren en la zona que se preparen para un tiempo variable y que mantengan precauciones ante la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.