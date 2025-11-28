El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Nigrán se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes altas y un cielo que se tornará muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, la temperatura se ha mantenido en torno a los 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 6 y 9 grados, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% y alcanzando picos del 98% en las horas más frescas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con la falta de precipitaciones, sugiere que el ambiente se sentirá bastante pesado, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas centrales de la jornada, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes densas podría afectar la claridad del cielo en algunos momentos. La salida del sol se producirá a las 08:40, mientras que el ocaso está previsto para las 18:05, lo que nos brinda un día relativamente corto en términos de luz solar.

A lo largo de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 13 grados. La sensación de frío se verá acentuada por la humedad y el viento, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes de Nigrán que se vistan adecuadamente para el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que invita a disfrutar de actividades al aire libre con precaución, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.