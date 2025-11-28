El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre de 2025, Mos se prepara para un día mayormente nublado, con una mezcla de condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, especialmente entre las 1:00 y las 6:00 de la mañana, cuando se espera que el cielo esté cubierto.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un ambiente fresco. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor. A medida que el día progrese, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde, alrededor de las 4:00 y 5:00 PM.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de tormentas, ya que existe un 25% de probabilidad de tormenta entre las 7:00 PM y la 1:00 AM del día siguiente. Esto podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas, por lo que se recomienda estar preparados para cualquier eventualidad.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:04, marcando el inicio de un periodo nocturno que se espera fresco, con temperaturas que descenderán a alrededor de 11 grados hacia las 9:00 PM.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas hacia la noche. Se aconseja a los residentes que se preparen para un cambio en el tiempo y que disfruten de las horas de luz antes de que las nubes cubran completamente el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.