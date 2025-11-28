El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será limitada debido a la densa capa de nubes que cubrirá el cielo, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera fría y húmeda. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 87% al final de la jornada. Esto podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que no haya lluvias significativas durante la mayor parte del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un aumento de hasta el 30% en la probabilidad de tormentas en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable estar preparados para posibles chubascos por la tarde y la noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, manteniendo una intensidad moderada.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 13 grados y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando la posibilidad de tormentas aumentará.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.