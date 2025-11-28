El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, proporcionando un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con una ligera mejora hacia el mediodía, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad, que se mantendrá por encima del 70% durante todo el día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y un leve aumento al 10% en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos, es poco probable que se materialicen.

El viento soplará desde el este a velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Durante la tarde, la dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste, manteniendo una velocidad moderada que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo con nubes altas y cubiertas, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados hacia la medianoche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre.

En resumen, Mondariz experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una probabilidad mínima de lluvia. Se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, y que estén atentos a las condiciones meteorológicas si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.