El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 06:00 y las 18:00. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta a lo largo del día, comenzando en un 93% y descendiendo ligeramente a medida que las temperaturas aumenten, aunque se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este y sureste. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la precipitación se mantiene en cero durante las primeras horas y hasta la tarde. Sin embargo, hay un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 30% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias en la mayor parte del día, es prudente estar preparado para un posible cambio en el tiempo hacia la noche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque la nubosidad podría afectar la claridad del cielo en las horas más nubladas. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura de nubes, con el orto a las 08:40 y el ocaso a las 18:04.

En resumen, Moaña experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 13 grados y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque no se esperan lluvias durante el día, es recomendable estar atento a la posibilidad de tormentas por la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.