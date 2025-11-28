El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las primeras horas del día, donde se registrarán mínimas de 6 grados.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o la bruma matutina, especialmente en las zonas más cercanas a la costa.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 12 grados, con un ligero descenso hacia la noche. El cielo seguirá cubierto, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 10% de lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la mayor probabilidad de lluvia se concentrará entre las 19:00 y las 01:00 horas, con un 35% de posibilidad de tormentas, lo que podría traer consigo algunas lluvias intermitentes.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta los 15 km/h desde el sureste durante la tarde. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente al caer la noche. Las rachas de viento se irán suavizando hacia la noche, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 12 grados y una alta probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche. Es recomendable que los residentes se preparen para un día gris y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.