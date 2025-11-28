El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones sean de cielo cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche, aunque las nubes seguirán presentes. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican cero milímetros de precipitación. Sin embargo, es importante estar atentos a la probabilidad de tormentas, que se incrementa en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 35% entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque no se espera lluvia significativa, podrían presentarse algunas tormentas aisladas al final del día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 18 km/h en la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Es recomendable que los residentes de Meaño tomen precauciones si planean actividades al aire libre, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de tormentas aumenta. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y posibles tormentas podría hacer que la experiencia al aire libre sea menos placentera. En resumen, el día se presenta como uno fresco y nublado, con la posibilidad de tormentas al caer la noche, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo variable.

