El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y llegando a un 100% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 10% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 35% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de que se materialicen estas tormentas es baja, por lo que es probable que el día transcurra sin incidentes meteorológicos severos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en las nubes y una sensación de frescura adicional.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:04, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la caída de la noche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la alta humedad podría generar un ambiente más brumoso en las horas nocturnas.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de precipitaciones. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.