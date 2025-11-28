El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 85-92% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque no se esperan precipitaciones significativas, la atmósfera estará cargada de humedad, lo que podría dar lugar a una sensación de bochorno en momentos puntuales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h hacia la tarde. Esta brisa suave puede ofrecer un ligero alivio ante las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente. La racha máxima de viento se registrará en la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, y un 15% entre las 19:00 y la 01:00. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin mayores inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:01, marcando el inicio de una noche fría y húmeda. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores invitan a abrigarse bien si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.