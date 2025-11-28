El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

Hoy, 28 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad limitada debido a la alta humedad que se mantendrá en torno al 90% durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad de lluvia hasta las 13:00. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la situación cambiará ligeramente. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de lluvia aumenta al 15%, y se prevé que las condiciones se tornen más inestables, con un 35% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque la mañana será tranquila, es recomendable que los isleños y visitantes estén preparados para posibles chubascos en la tarde y noche.

El viento soplará desde el noreste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h hacia el final del día. Este viento suave, combinado con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras, lo que podría complicar la navegación y las actividades al aire libre. Se recomienda a los pescadores y a quienes planeen actividades en el mar que tomen precauciones adicionales.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá gradualmente, manteniéndose en torno a los 9 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes planeen salir deben estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.