El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado de nubes altas entre las 2 y las 3 de la madrugada, y manteniéndose así hasta las 5 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo se tornará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo cubierto y temperaturas que irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 3 de la tarde. La probabilidad de precipitación se mantendrá en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 7 y las 9 de la noche, la probabilidad de tormentas aumentará hasta un 20%, lo que podría traer consigo algunas sorpresas en forma de chubascos.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 km/h en la tarde. Esta brisa del norte contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados a las 11 de la noche. La nubosidad persistirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, aunque con la posibilidad de que se presenten algunas nubes altas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera probabilidad de tormentas hacia la tarde-noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de luz antes de que caiga la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.