El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y momentos de cielo cubierto. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes altas se irán apoderando del panorama, especialmente entre las 01:00 y las 05:00, donde se espera un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y los 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 8 grados, descendiendo a 6 grados en las horas más frías. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando los 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 69% y alcanzando picos de hasta el 98% en las horas de la mañana. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en las primeras horas y un leve aumento del 10% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan tormentas. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta aumenta al 25% entre las 19:00 y la 01:00.

El viento soplará del este con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Gondomar se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que irán en aumento hacia la tarde, pero con una sensación de frío acentuada por la humedad y el viento. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.