El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque las nubes seguirán siendo una constante. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas durante las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 82% y el 94%, lo que podría contribuir a la formación de bruma en ciertos momentos, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 15% de posibilidad entre las 19:00 y 01:00, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen en forma de lluvia.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h, predominando del sureste y sur. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de frío.

La salida del sol está programada para las 08:40, mientras que el ocaso se producirá a las 18:02, lo que significa que los días continúan acortándose a medida que nos adentramos en el invierno. La combinación de nubes, alta humedad y temperaturas frescas sugiere que será un día típico de finales de noviembre en Forcarei, donde los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y posiblemente brumoso, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.