El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la persistente nubosidad y la humedad en el ambiente. A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad hasta la tarde, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de lluvia hacia el final del día, especialmente entre las 19:00 y las 21:00 horas, donde la probabilidad de tormenta podría alcanzar el 20%.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de viento de hasta 14 km/h, disminuyendo ligeramente en la tarde. A pesar de la calma relativa del viento, la combinación de la humedad y las bajas temperaturas puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la medianoche.

Los habitantes de A Estrada deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde y noche. Es recomendable llevar ropa abrigada y un paraguas a mano, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo, ideal para actividades en interiores, mientras que las condiciones exteriores pueden ser menos agradables debido a la combinación de frío y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.