El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados , lo que sugiere que los residentes deben abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la jornada, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mañana y comenzará a descender ligeramente por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda tener en cuenta la vestimenta adecuada.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias significativas durante la mayor parte del día, con registros de 0 mm hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. A partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta al 30%, por lo que es aconsejable estar preparados para posibles chubascos al caer la noche.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, predominando de dirección este y sureste. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las lluvias no son muy probables, es recomendable estar atentos a la posibilidad de chubascos por la tarde y la noche. Los residentes deben prepararse para un día invernal, con la posibilidad de que el tiempo cambie hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.