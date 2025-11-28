El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia constante de nubes. La probabilidad de precipitación es baja en la mañana, con un 0% de posibilidades, pero se incrementa a un 20% en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que podrían presentarse algunas lloviznas o chubascos ligeros, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el sur y el oeste, manteniendo una intensidad moderada.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de bruma en las horas de la tarde podría reducirla temporalmente. La visibilidad podría verse afectada especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando la bruma se haga más notoria.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío considerable. En resumen, se prevé un día fresco y nublado en Catoira, con posibilidades de lloviznas en la tarde y un ambiente húmedo que caracterizará la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.