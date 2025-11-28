El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes que, aunque no traerán precipitaciones, generarán una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% por la mañana y alcanzando hasta un 93% en las horas centrales del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de A Cañiza vestirse adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en áreas abiertas.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde. Sin embargo, no se prevén lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, aunque se registran pequeñas posibilidades de lluvia ligera en la franja horaria de 19:00 a 01:00, con un 10% de probabilidad.

La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el inicio de una noche que se anticipa igualmente fresca, con temperaturas que descenderán nuevamente. La combinación de nubes y viento podría hacer que la noche se sienta más fría, por lo que se aconseja a los residentes que se preparen para un descenso en las temperaturas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que variarán a lo largo del día y un viento suave que podría intensificarse por la tarde. Sin lluvias a la vista, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.