El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 28 de noviembre

El día de hoy, 28 de noviembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad durante la tarde, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más frías, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en áreas cercanas a la costa.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas durante el día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, aunque estas serían esporádicas y de corta duración.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento moderado puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Cangas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se anticipan lluvias significativas, es posible que se presenten algunas lloviznas ligeras en la tarde. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable estar preparado para un día fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-27T21:57:12.